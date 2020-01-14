Рада ратифицировала соглашения с Сингапуром, Грузией, Турцией и Бразилией

Верховная рада Украины во вторник, 14 января, одобрила ратификации соглашений с Сингапуром, Грузией, Турцией и Бразилией, передает корреспондент РБК-Украина.

В частности, нардепы поддержали законопроект №0016 "О ратификации протокола о внесении изменений в соглашение между правительством Украины и правительством республики Сингапур об избежании двойного налогообложения и предотвращения налоговым уклонением по налогам на доходы", за нее проголосовали 328 парламентариев.

Также Рада приняла за основу и в целом законопроект №0017 "О ратификации протокола между правительством Украины и правительством Грузии о внесении изменений в соглашение между правительством Украины и правительством республики Грузия о свободной торговле от 9 января 1995 года", его поддержали 328 нардепов.

Кроме того, ВР приняла проект закона №0018 "О ратификации соглашения о сотрудничестве в сфере развития между правительством Украины и правительством Турецкой республики", за него проголосовали 335 депутатов ВР.

Парламент принял и законопроект №0020 "О ратификации договора между Украиной и Федеративной республикой Бразилия о взаимной правовой помощи и правовые отношения в гражданских делах", за него отдали голоса 332 депутата Рады.

Напомним, Кабинет министров Украины предлагал еще в декабре 2019 года Верховной раде ратифицировать два соглашения и два протокола с Данией, Турцией, Грузией и Сингапуром.

Как сообщает РБК-Украина, комитет Верховной рады по интеграции Украины с Европейским союзом рекомендовал парламенту продлить соглашение с Нидерландами о сотрудничестве по катастрофе MH17.