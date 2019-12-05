Рада ратифицировала соглашение с ЕС о торговых преференциях по мясу птицы

Фото: парламент (Виталий Носач/РБК-Украина)

Ратификацию поддержали 338 нардепов

Верховная рада Украины поддержала за основу и в целом законопроект №0009 "О ратификации соглашения в форме обмена письмами между Украиной и Европейским союзом о внесении изменений в торговые преференции в отношении мяса птицы и переработанного мяса птицы, предусмотренные Соглашением об ассоциации между Украиной, с одной стороны, и Европейским союзом, Европейским сообществом по атомной энергии и их государствами-членами, с другой стороны", передает корреспондент РБК-Украина.

Так, 30 июля 2019 года между Украиной и ЕС было заключено соответствующее соглашение.

Закон о ратификации принят с целью выполнения внутригосударственных процедур, необходимых для вступления в силу данной сделки.

"Принятие акта будет способствовать достижению цели 7.6. "Украинская экспортер получает лучшие условия для работы за счет уменьшения барьеров для экспорта украинских товаров и услуг "Программы деятельности Кабинета министров, утвержденной постановлением Кабмина от 29 сентября 2019 № 849", - указано в пояснительной записке.

Реализация закона не потребует дополнительных материальных и других расходов из государственного бюджета Украины.

Напомним, Кабинет министров Украины внес изменения в план реализации Соглашения об ассоциации с Европейским союзом. Так, обновленный план учитывает углубление отношений Украина - ЕС и ряд принятых решений за последние годы. План мероприятий направлен на выполнение целей программы деятельности правительства, а именно достижение соответствия Украины критериям членства в Европейском союзе.

Как писало РБК-Украина ранее, в конце ноября Украина и ЕС обсудили совершенствование соглашения об ассоциации.