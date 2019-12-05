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Рада ратифікувала угоду з ЄС щодо торговельних преференцій по м'ясу птиці

Новини » Економіка     05.12.2019 - 14:45
Рада ратифікувала угоду з ЄС щодо торговельних преференцій по м'ясу птиці
Фото: парламент (Віталій Носач/РБК-Україна)

Ратифікацію підтримали 338 нардепів

Верховна рада України підтримала за основу та в цілому законопроект №0009 "Про ратифікацію угоди у формі обміну листами між Україною та Європейським союзом про внесення змін до торговельних преференцій щодо м'яса птиці та переробленого м'яса птиці, передбачених Угодою про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони", передає кореспондент РБК-Україна.

Так, 30 липня 2019 року між Україною та ЄС було укладено відповідну угоду.

Закон про ратифікацію прийнято з метою виконання внутрішньодержавних процедур, необхідних для набрання чинності даною угодою.

"Прийняття акта сприятиме досягненню цілі 7.6. "Український експортер отримує кращі умови для роботи за рахунок зменшення бар’єрів для експорту українських товарів та послуг" Програми діяльності Кабінету міністрів, затвердженої постановою Кабміну від 29 вересня 2019 р. № 849", - вказано у пояснювальній записці.

Реалізація закону не потребує додаткових матеріальних та інших витрат із державного бюджету України.

Нагадаємо, Кабінет міністрів України вніс зміни в план реалізації Угоди про асоціацію з Європейським союзом. Так, оновлений план враховує поглиблення відносин Україна - ЄС та ряд прийнятих рішень за останні роки. План заходів спрямований на виконання цілей програми діяльності уряду, а саме досягнення відповідності України критеріям членства в Європейському союзі.

Як писало РБК-Україна раніше, наприкінці листопада Україна та ЄС обговорили вдосконалення угоди про асоціацію.

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