Рада ратифицировала соглашение с ЕС об "открытом небе"

Проект документа №0144 поддержали 311 народных депутатов.

Ратификация соглашения позволит выполнить внутригосударственные процедуры, необходимые для вступления в силу соглашения.

Напомним, 12 октября 2021 года Украина и Европейский союз подписали соглашение о едином авиационном пространстве. Нормы соглашения начали действовать сразу.

В соответствии с соглашением об "открытом небе", Украина получит право назначать свои авиакомпании для полетов в страны-члены ЕС. Кроме того, любая страна Евросоюза сможет назначать любого европейского перевозчика для выполнения рейсов в Украину. Европейские перевозчики получают право летать на внутренних украинских рейсах.

В Украине будут действовать такие же возможности, правила и стандарты в области авиаперевозок, как и у государств-членов Евросоюза. Такие же правила будут функционировать и в отношении безопасности полетов, авиационной безопасности, организации воздушного движения. ЕС будет признавать украинские сертификаты, выданные самолетам украинского производства.