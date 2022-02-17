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Рада ратифікувала угоду з ЄС про "відкрите небо"

Автор: Олександр Білоус

Верховна рада ухвалила закон про ратифікацію угоди між Україною та Європейським Союзом і його державами-членами про спільний авіаційний простір. Угода "відкрите небо" створює однакові умови для українських та європейських авіаперевізників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію засідання парламенту 17 лютого в Youtube.

Проект документу №0144 підтримали 311 народних депутатів.

Ратифікація угоди дозволить виконати внутрішньодержавні процедури, необхідні для набрання чинності угоди.

Нагадаємо, 12 жовтня 2021 року Україна і Європейський союз підписали угоду про єдиний авіаційний простір. Норми угоди почали діяти одразу.

Згідно з угодою про "відкрите небо", Україна отримає право призначати свої авіакомпанії для польотів в будь-які країни-члени ЄС. Крім того, будь-яка країна Євросоюзу зможе призначати будь-якого європейського перевізника для виконання рейсів в Україну. Європейські перевізники отримують право літати на внутрішніх українських рейсах.

В Україні будуть діяти такі самі можливості, правила й стандарти в галузі авіаперевезень, як і в держав-членів Євросоюзу. Такі самі правила будуть функціонувати й щодо безпеки польотів, авіаційної безпеки, організації повітряного pyxy. ЄС визнаватиме українські сертифікати, видані літакам українського виробництва.

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