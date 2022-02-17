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Рада ратифицировала соглашение с ЕС об "открытом небе"

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Украина, Четверг 17 февраля 2022 11:12
Рада ратифицировала соглашение с ЕС об "открытом небе" Фото: Рада ратифицировала соглашение об открытом небе (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Верховная рада приняла закон о ратификации соглашения между Украиной и Европейским союзом и его государствами-членами об Общем авиационном пространстве. Соглашение об "открытом небо" создает одинаковые условия для украинских и европейских авиаперевозчиков.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию заседания парламента 17 февраля в Youtube.

Проект документа №0144 поддержали 311 народных депутатов.

Ратификация соглашения позволит выполнить внутригосударственные процедуры, необходимые для вступления в силу соглашения.

Напомним, 12 октября 2021 года Украина и Европейский союз подписали соглашение о едином авиационном пространстве. Нормы соглашения начали действовать сразу.

В соответствии с соглашением об "открытом небе", Украина получит право назначать свои авиакомпании для полетов в страны-члены ЕС. Кроме того, любая страна Евросоюза сможет назначать любого европейского перевозчика для выполнения рейсов в Украину. Европейские перевозчики получают право летать на внутренних украинских рейсах.

В Украине будут действовать такие же возможности, правила и стандарты в области авиаперевозок, как и у государств-членов Евросоюза. Такие же правила будут функционировать и в отношении безопасности полетов, авиационной безопасности, организации воздушного движения. ЕС будет признавать украинские сертификаты, выданные самолетам украинского производства.

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