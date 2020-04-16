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Рада ратифікувала угоду з ЄІБ про вищу освіту

Новини » Політика     16.04.2020 - 14:44
Рада ратифікувала угоду з ЄІБ про вищу освіту
Фото: Верховна рада (Віталій Носач/РБК-Україна)

Парламент підтримав законопроект Зеленського

Верховна рада України схвалила законопроект авторства президента Володимира Зеленського №0034 "Про ратифікацію Угоди про грант Фонду Е5Р (Проект" Вища освіта України ") між Україною та Європейським інвестиційним банком", передає кореспондент РБК-Україна.

Проект підтримали 339 парламентаріїв.

Законом створюються умови для реалізації проекту "Вища освіта України", що фінансується Європейським інвестиційним банком та Північною екологічною фінансовою корпорацією.

У пояснювальній записці зазначено, що відповідно до основних положень "Енергетичної стратегії України на період до 2030 року" основними напрямками її реалізації є підвищення ефективності споживання і використання енергопродуктів, зменшення техногенного навантаження на навколишнє середовище, створення передумов для істотного зменшення енергоємності економіки за рахунок впровадження нових технологій, прогресивних стандартів, сучасних систем контролю, управління і обліку, транспортування і споживання енергетичних про дуктов і розвитку ринкових механізмів стимулювання енергозбереження.

"Запропонований проект має на меті надати університетам - учасникам проекту допомогу в підвищенні якості та надійності їх послуг і ефективності використання енергії шляхом удосконалення їх інституційного потенціалу за рахунок різних заходів і робіт, спрямованих на енергозбереження та оптимізацію управлінських процесів енергоспоживання", - зазначено в пояснювальній.

Нагадаємо, 14 лютого президент вніс законопроект №0034 у Верховну раду.

Як писало РБК-Україна, в кінці грудня минулого року Рада ратифікувала три угоди з Європейським банком реконструкції та розвитку (ЄБРР) і Європейським інвестиційним банком (ЄІБ).

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