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Рада ратифицировала протокол об избежании двойного налогообложения с Британией

Новости » Экономика    30.10.2019 - 13:10
Рада ратифицировала протокол об избежании двойного налогообложения с Британией
Фото: Верховная рада (Виталий Носач/РБК-Украина)

За ратификацию проголосовали 323 нардепа

Верховная рада Украины поддержала за основу и в целом законопроект о ратификации Протокола между правительствами Украины и Соединенного королевства Великобритании и Северной Ирландии о внесении изменений в Конвенцию об избежании двойного налогообложения и предотвращении налоговых уклонений относительно налогов на доходы и прирост стоимости имущества, передает корреспондент РБК-Украина.

За ратификацию проголосовали 323 нардепа.

Соответствующая конвенция была совершена в Лондоне 10 февраля 1993 года.

В пояснительной записке подчеркивается, что соответствующий протокол вводит ставки и порядок налогообложения, отличные от предусмотренных действующим законодательством Украины, в связи с чем он подлежит ратификации Верховной радой.

Субъектами выполнения протокола являются Министерство финансов Украины и Государственная налоговая служба Украины.

Напомним, Рада ратифицировала протокол об изменениях в Конвенцию об избежании двойного налогообложения с Кипром.

Как писало РБК-Украина, парламент в среду также ратифицировал соглашение между правительством Украины и правительством Малайзии об избежании двойного налогообложения и предотвращении налоговых уклонений по налогам на доходы и Протокола к нему".

Рада ратифицировала протокол об избежании двойного налогообложения с Кипром Рада ратифицировала соглашение с Малайзией об избежании двойного налогообложения
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