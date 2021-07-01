Рада ратифицировала четыре соглашения с Францией о получении кредитов на 1,3 млрд евро

Рада ратифицировала рамочное соглашение об официальной поддержке усиления защиты населения, территорий и окружающей природной среды Украины от чрезвычайных ситуаций. Франция, согласно документу, предоставит средства на обновление пожарно-спасательной техники, а именно пожарной техники для тушения пожаров и спасения людей в высотных зданиях.

Нардепы также ратифицировали соглашение об официальной поддержке обновления парка грузовых электрических локомотивов акционерного общества "Украинская железная дорога". Соглашение предусматривает закупку 130 грузовых электрических локомотивов (80 - двухсистемных, 50 - односистемних) для УЗ со значительной локализацией производства в Украине. На закупку предоставят 750125000 евро.

ВР одобрила и ратификацию соглашения об официальной поддержке проекта по улучшению водоснабжения в Киеве. Оно предусматривает предоставление концессионного казначейского кредита в размере 70 млн евро.

Кроме того, парламентарии ратифицировали соглашение с Францией о поддержке финансирования проекта по улучшению снабжения питьевой водой в Луганской области. Общий объем средств кредита составляет 70 млн евро.