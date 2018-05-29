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Интервью

Аваков подписал второй этап договора с Францией на поставку вертолетов

НовостиЭкономика    29.05.2018 - 12:49
Фото: Арсен Аваков (kmu.gov.ua)
Фото: Арсен Аваков (kmu.gov.ua)

Подписано соглашение о закупке 55 вертолетов Airbus Helicopters

Украина подписала второй этап межправительственного соглашения о закупке вертолетов Airbus Helicopters. Об этом сообщил в Twitter Министр внутренних дел Арсен Аваков.

В частности, Аваков сообщил, что от имени Кабинета министров Украины был подписан второй этап межправительственного соглашения о закупке 55 вертолетов Airbus Helicopters.

"От правительства Украины подписал с @DelphineGeny министром-госсекретарем эк. и финансов Франции второй этап межправительственного Соглашения о закупке вертолетов Airbus Helicopters: к концу 2018 получим 4, а в целом 55 современных вертолетов + центр тех.обсл. в Украине", - написал он.

Также Аваков уточнил, что общая стоимость покупки составляет 551 миллионов евро.

"Сегодня мы подписали Соглашение между французской и украинской стороной, общая стоимость которой около 551 миллионов евро. По условиям Соглашения, французские партнеры в два этапа поставит в Украину сначала 37 вертолетов компании Airbus, а затем еще 18 вертолетов. Из них, 21 вертолет - модели Н225 - самые вертолеты в мире, которые имеют грузоподъемность более 10 тонн и они не выпускаются в Украине, а нам они нужны", - отметил министр внутренних дел.

Всего МВД планирует получить вертолеты трех моделей - Н145, Н125 и Н225, которые пополнят уже существующий вертолетный парк МИ-8.

Напомним, как сообщалось ранее, Кабинет министров Украины поддержал соглашение с Францией об официальной поддержке в создании системы авиационной безопасности и гражданской защиты.

В частности, Франция предоставит Украине кредит на сумму 475 млн евро. Кредит будет использован для финансирования контрактов, заключенных с производителем вертолетов Airbus Helicopters SAS, которые должны включать не менее 50% французских товаров, работ и услуг. Для получения кредита контракты должны быть приняты к финансированию не позднее 31 декабря 2019 года.

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Теги публикации: вертолет, Арсен Аваков  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Новости АТО, новости Украины, пенсионная реформа
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