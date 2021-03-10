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Кабмин одобрил привлечение кредита на закупку у Франции 20 патрульных катеров

Новина українською → Киев, Среда 10 марта 2021 14:57
Кабмин одобрил привлечение кредита на закупку у Франции 20 патрульных катеров Фото: Кабинет министров (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Кабинет министров одобрил осуществления государственных внешних заимствований согласно Рамочного договора между правительствами Украины и Франции относительно официальной поддержки усиления морской безопасности и охраны Украины. Средства пойдут на закупку патрульных катеров компании ОСЕА.

Распоряжение принято на заседании правительства 10 марта, которое транслировалось на канале в Youtube.

Как отмечается в пояснительной записке к проекту, подписание всех необходимых документов, в том числе кредитных договоров, позволит осуществить выборку в 2021 году на сумму 849,2 млн гривен, что будет отражено как финансирование государственного бюджета и соответствующие расходы по бюджетной программе Госпогранслужбы.

В пресс-службе Министерства финансов Украины отметили, что официальная поддержка включает: банковский займ, гарантированный Французским экспортным агентством Bpifrance Assurance Export на максимальную сумму 76 млн евро и прямую ссуду Казначейства Франции на максимальную сумму 40 млн евро.

Срок погашения кредитов не превышает 10 лет (с учетом срока выборки кредита). Процентная ставка казначейской ссуды - CIRR (0,38% годовых на дату заключения контракта). Процентная ставка банковского займа - EURIBOR (6 месяцев) + маржа до 1,4% годовых.

Напомним, в ноябре 2019 года министр внутренних дел Арсен Аваков подписал с французским правительством совместный проект, согласно которому Государственная пограничная служба Украины получит 20 патрульных катеров.

В соответствии с соглашением, в течение трех лет корабельный состав ДПС пополнится 20 новыми 32-х метровыми патрульными катерами компании ОСЕА.

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