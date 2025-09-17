UA

Держбюджет-2026 Мирні переговори Війна в Україні

Рада ратифікувала угоду про сторічне партнерство з Британією

Фото: Рада дала зелене світло історичній угоді з Великою Британією (Getty Images)
Автор: Савченко Юлія

Документ закріплює нову довгострокову рамку співпраці між двома країнами, охоплюючи безпеку, оборону, економіку, науку, технології та культурні зв’язки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Верховну Раду України.

Верховна Рада України ратифікувала Угоду про сторічне партнерство зі Сполученим Королівством Великої Британії і Північної Ірландії (реєстр. № 0332). 

Особливу увагу в угоді приділено оборонному напрямку. Велика Британія зобов’язується щороку надавати Україні військову допомогу на суму не менше 3,6 мільярда фунтів стерлінгів до фінансового року 2030/31. Після цього - за потреби.

Пакет підтримки включає:

  • навчання українських військових;

  • підтримку пілотів та постачання військової авіації;

  • спільне виробництво оборонної продукції;

  • залучення до форматів спільної експедиційної взаємодії, таких як Joint Expeditionary Force.

 

Нагадаємо, 16 січня Україна та Британія підписали угоду про 100-річне партнерство. Передбачається, що вона дійсно діятиме протягом наступних 100 років, якщо жодна зі сторін не захоче з неї вийти.

Президент України Володимир Зеленський тоді повідомляв, що сторічна угода з Британією має секретну частину. Яка додасть Україні стійкості та можливості розвиватися.

Раніше ми писали, що Велика Британія підпише з Україною угоду про спільну розробку та виробництво передового військового обладнання. Угода передбачає обмін технологіями, що створить робочі місця в Британії та посилить національну безпеку обох країн.

УкраїнаВерховна рада