Рада ратифицировала соглашение о столетнем партнерстве с Британией

Напомним, 16 января Украина и Великобритания подписали соглашение о 100-летнем партнерстве. Предполагается, что оно действительно будет действовать в течение следующих 100 лет, если ни одна из сторон не захочет из него выйти.

Президент Украины Владимир Зеленский тогда сообщал, что столетнее соглашение с Британией имеет секретную часть. Которая придаст Украине устойчивости и возможности развиваться.

Ранее мы писали, что Великобритания подпишет с Украиной соглашение о совместной разработке и производстве передового военного оборудования. Соглашение предусматривает обмен технологиями, что создаст рабочие места в Британии и усилит национальную безопасность обеих стран.