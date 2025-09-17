RU

Рада ратифицировала соглашение о столетнем партнерстве с Британией

Фото: Рада дала зеленый свет историческому соглашению с Великобританией (Getty Images)
Автор: Савченко Юлія

Документ закрепляет новую долгосрочную рамку сотрудничества между двумя странами, охватывая безопасность, оборону, экономику, науку, технологии и культурные связи.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Верховную Раду Украины.

Верховная Рада Украины ратифицировала Соглашение о столетнем партнерстве с Соединенным Королевством Великобритании и Северной Ирландии (регистр. № 0332).

Особое внимание в соглашении уделено оборонному направлению. Великобритания обязуется ежегодно предоставлять Украине военную помощь на сумму не менее 3,6 миллиарда фунтов стерлингов до финансового года 2030/31. После этого - по мере необходимости.

Пакет поддержки включает:

  • обучение украинских военных;

  • поддержку пилотов и поставки военной авиации;

  • совместное производство оборонной продукции;

  • привлечение к форматам совместного экспедиционного взаимодействия, таких как Joint Expeditionary Force.

 

 

Напомним, 16 января Украина и Великобритания подписали соглашение о 100-летнем партнерстве. Предполагается, что оно действительно будет действовать в течение следующих 100 лет, если ни одна из сторон не захочет из него выйти.

Президент Украины Владимир Зеленский тогда сообщал, что столетнее соглашение с Британией имеет секретную часть. Которая придаст Украине устойчивости и возможности развиваться.

Ранее мы писали, что Великобритания подпишет с Украиной соглашение о совместной разработке и производстве передового военного оборудования. Соглашение предусматривает обмен технологиями, что создаст рабочие места в Британии и усилит национальную безопасность обеих стран.

