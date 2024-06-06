Рада ратифікувала рамкову угоду для запуску Ukraine Facility: чому це важливо

"Верховна рада ратифікувала угоду з Євросоюзом, необхідну для отримання 50 млрд євро в межах Ukraine Facility. Це був останній крок для того, щоб програма запрацювала", - написав голова уряду в Telegram.

Так, відповідно до рамкової угоди, Україна зобов'язується забезпечити високий рівень прозорості та контролю у використанні коштів, наданих Європейським Союзом.

Для цього будуть створені механізми для запобігання корупційним ризикам та посилена Інституційна спроможність в частині моніторингу та контролю. Угода передбачає тісну взаємодію між органами державної влади України та інституціями ЄС, що також сприятиме європейській інтеграції.

Перший віце-прем’єр-міністр України Юлія Свириденко додала, що невдовзі Україна та ЄС також укладуть фінансову та кредитну угоди, які дозволять залучити 1,89 млрд євро попереднього фінансування вже цього місяця й надалі отримувати регулярні виплати за виконання індикаторів Плану України.

Що відомо про програму?

Ukraine Facility - це чотирирічна програма підтримки на 2024-2027 роки, яка передбачає низку реформ та допомогу на 50 млрд євро, що наближають Україну до членства в ЄС. Цьогоріч за цією ініціативою Україна отримає 16 млрд євро.

Як писало РБК-Україна в травні, Україна вже отримала 6 млрд євро фінансової підтримки у березні та квітні за виконання 5 індикаторів першого кварталу. У другому кварталі необхідно виконати 9 індикаторів, що дозволить отримати 4,110 млрд євро у вересні 2024 року.

50 млрд євро для України від ЄС

1 лютого на саміті лідерів Європейського союзу було схвалено виділення для України 50 млрд євро в межах програми Ukraine Facility.

14 травня Рада ЄС з економічних та фінансових питань схвалила План України у межах Інструменту ЄС Ukraine Facility на 2024-2027 роки.

Вже 22 травня Україна та ЄС підписали рамкову угоду щодо фінансування в рамках реалізації Ukraine Facility.