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Рада ратифікувала кредитну угоду з Британією на 2 млрд фунтів для оборони

Фото: Рада ратифікувала угоду з Британією (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Верховна Рада ратифікувала рамкову угоду з Великою Британією щодо офіційної кредитної підтримки розвитку оборонних спроможностей України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на народного депутата Ярослава Железняка в Telegram.

За його даними, проєкт № 0300 підтримали 245 депутатів.

Уряд затвердив проєкт угоди наприкінці січня.  Як повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, за цією угодою Велика Британія надасть Україні до 2 млрд фунтів на закупівлю систем протиповітряної оборони, ракет до ППО, а також на організацію ремонтних баз для військової техніки та іншого озброєння.

За його словами, такі бази будуть розміщуватися і в Україні. Також виділені кошти допоможуть суттєво посилити обороноздатність України.

Нова угода України та Великої Британії

Нагадаємо, в січні Україна та Велика Британія підписали угоду про 100-річне партнерство.  Вона покликана побудувати міцні зв’язки між двома країнами в усьому спектрі відносин: від торгівлі, безпеки та оборони, до науки та технологій, освіти, культури тощо.

Після підписання прем'єр Британії Кір Стармер оголосив про передачу Україні 150 артилерійських стволів і мобільну систему протиповітряної оборони Gravehawk. Він також заявив, що у 2025 році Британія надасть Україні більше військової допомоги, "ніж будь-коли до цього".

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