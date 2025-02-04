Рада ратифицировала кредитное соглашение с Британией на 2 млрд фунтов для обороны

По его данным, проект № 0300 поддержали 245 депутатов.

Правительство утвердило проект соглашения в конце января. Как сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль, по этому соглашению Великобритания предоставит Украине до 2 млрд фунтов на закупку систем противовоздушной обороны, ракет к ПВО, а также на организацию ремонтных баз для военной техники и другого вооружения.

По его словам, такие базы будут размещаться и в Украине. Также выделенные средства помогут существенно усилить обороноспособность Украины.

Новое соглашение Украины и Великобритании

Напомним, в январе Украина и Великобритания подписали соглашение о 100-летнем партнерстве. Оно призвано построить прочные связи между двумя странами во всем спектре отношений: от торговли, безопасности и обороны, до науки и технологий, образования, культуры и тому подобное.

После подписания премьер Британии Кир Стармер объявил о передаче Украине 150 артиллерийских стволов и мобильную систему противовоздушной обороны Gravehawk. Он также заявил, что в 2025 году Британия предоставит Украине больше военной помощи, "чем когда-либо до этого".