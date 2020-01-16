Глава Государственного агентства лесных ресурсов Украины Андрей Заблоцкий заявил, что Верховная Рада рассмотрит законопроект о рынке древесины до июня 2020 года. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу правительственного портала.

По его словам, еще одним приоритетом является формирование документа, в котором будут определены цели политики в отношении лесной отрасли Украины.

"Этот документ нужно как видение, куда мы должны двигаться последующие годы", - добавил он.

Также Заблоцкий дал поручение всем территориальным управлением Гослесагентства пересмотреть систему формирования себестоимости древесины и предоставить предложения для возможности более гибко реагировать на ценовые колебания при ее реализации.

"Государство должно понимать, если есть падение спроса, и как мы должны реагировать на это. Мы будем пересматривать методику формирования себестоимости. Это будет для того, чтобы мы могли обеспечить всех, максимально возможно, сырьем. Потому что древесина является общим ограниченным ресурсом. Общим, потому что она принадлежит всему обществу, а ограниченным - потому что есть определенные объемы, сколько мы должны заготавливать", - сказал он.

Напомним, Рада приняла за основу в повторном первом чтении законопроект №2414-д "О службе внешней разведки". За документ проголосовали 273 нардепа.

Как сообщало РБК-Украина, нардепы приняли во втором чтении законопроект № 0930 о бесплатном питаним для детей внутренних переселенцев. За него проголосовали 355 нардепов.