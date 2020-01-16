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Парламент одобрил бесплатное питание для детей переселенцев

Новости » Политика     16.01.2020 - 18:20
Парламент одобрил бесплатное питание для детей переселенцев
Фото: заседание Рады (РБК-Украина)

За документ проголосовали 355 народных депутатов

Народные депутаты приняли во втором чтении законопроект № 0930 о бесплатном питании для детей внутренних переселенцев, передает корреспондент РБК-Украина.

За него проголосовали 355 нардепов.

В частности, предусмотрено, что детям грудного возраста и детям второго года жизни, которые входят в состав малообеспеченных семей и/или пострадавших в результате Чернобыльской катастрофы и имеющих статус ребенка, пострадавшего вследствие военных действий и вооруженных конфликтов, или из числа внутренне перемещенных лиц, за счет государства гарантируется обеспечение детским питанием.

Кроме того, питание за счет госбюджета предоставляется детям из вышеперечисленных категорий и во время обучения в дошкольных, общеобразовательных, профессионально-технических учебных заведениях независимо от подчинения, типов и формы собственности.

Напомним, 17 мая 2017 года Верховная рада VIII восьмого созыва приняла за основу законопроект "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно обеспечения бесплатным питанием детей внутренне перемещенных лиц". Тогда документ поддержали 226 народных депутатов.

Кроме того, в феврале 2017 года министр социальной политики Андрей Рева заявил, что принцип, по которому обеспечивается питание детей в учебных заведениях за государственный счет, будет изменен.

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