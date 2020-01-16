ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Рада рассмотрит законопроект о рынке древесины

Новости » Политика     16.01.2020 - 18:44
Рада рассмотрит законопроект о рынке древесины
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Приоритетом является формирование документа, в котором будут определены цели политики в отношении лесной отрасли

Глава Государственного агентства лесных ресурсов Украины Андрей Заблоцкий заявил, что Верховная Рада рассмотрит законопроект о рынке древесины до июня 2020 года. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу правительственного портала.

По его словам, еще одним приоритетом является формирование документа, в котором будут определены цели политики в отношении лесной отрасли Украины.

"Этот документ нужно как видение, куда мы должны двигаться последующие годы", - добавил он.

Также Заблоцкий дал поручение всем территориальным управлением Гослесагентства пересмотреть систему формирования себестоимости древесины и предоставить предложения для возможности более гибко реагировать на ценовые колебания при ее реализации.

"Государство должно понимать, если есть падение спроса, и как мы должны реагировать на это. Мы будем пересматривать методику формирования себестоимости. Это будет для того, чтобы мы могли обеспечить всех, максимально возможно, сырьем. Потому что древесина является общим ограниченным ресурсом. Общим, потому что она принадлежит всему обществу, а ограниченным - потому что есть определенные объемы, сколько мы должны заготавливать", - сказал он.

Напомним, Рада приняла за основу в повторном первом чтении законопроект №2414-д "О службе внешней разведки". За документ проголосовали 273 нардепа.

Как сообщало РБК-Украина, нардепы приняли во втором чтении законопроект № 0930 о бесплатном питаним для детей внутренних переселенцев. За него проголосовали 355 нардепов.

Парламент одобрил бесплатное питание для детей переселенцев Рада обеспечила продление публичных закупок лекарств
Новости Украины законопроектВерховная Рададревесина
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь