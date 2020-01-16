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Рада розгляне законопроект про ринок деревини

Новини » Політика     16.01.2020 - 18:44
Рада розгляне законопроект про ринок деревини
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Пріоритетом є формування документу, в якому будуть визначені цілі політики щодо лісової галузі

Голова Державного агентства лісових ресурсів України Андрій Заблоцький заявив, що Верховна Рада розгляне законопроект про ринок деревини до червня 2020 року. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу урядового порталу.

За словами Заблоцького, ще одним пріоритетом є формування документу, в якому будуть визначені цілі політики щодо лісової галузі України.

"Цей документ потрібно як бачення, куди ми маємо рухатися наступні роки", - додав він.

Також Заблоцький дав доручення всім територіальним управлінням Держлісагентства переглянути систему формування собівартості деревини та надати пропозиції для можливості більш гнучко реагувати на цінові коливання при її реалізації.

"Держава має розуміти, якщо є падіння попиту, та як ми маємо реагувати на це. Ми переглядатимемо методику формування собівартості. Це буде для того, щоб ми могли забезпечити всіх, максимально можливо, сировиною. Тому що деревина є спільним обмеженим ресурсом. Спільним, тому що вона належить всьому суспільству, а обмеженим - тому що є певні визначені обсяги, скільки ми маємо заготовляти", - сказав він.

Нагадаємо, Рада прийняла за основу в повторному першому читанні законопроект №2414-д "Про Службу зовнішньої розвідки". За документ проголосували 273 нардепи.

Як повідомляло РБК-Україна, нардепи прийняли в другому читанні законопроект № 0930 про безкоштовне харчування для дітей внутрішніх переселенців. За нього проголосували 355 нардепів.

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