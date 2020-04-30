Рада рассмотрит законопроект о прозрачности конкурсов на должности в правительстве

Сегодня, 30 апреля, Верховная рада Украины рассмотрит законопроект о прозрачности конкурсов на должности в правительстве. Об этом заявил первый заместитель председателя комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Ярослав Железняк, передает корреспондент РБК-Украина.

Как он заявил, сегодня будет рассматриваться законопроект, который отменяет реформу, которая предоставляет возможность проводить конкурсы за один день.

"Правительство протащил во время принятия бюджета тайно норму, которая дает им возможность проводить конкурсы за один день, принимать такие решения. Сегодня будет рассматриваться, и, надеюсь, будет поддержан за основу и в целом мой законопроект, который отменяет эту норму. Он трансформирует так, что такие назначения не будут возможны", - заявил Железняк.

Также он отметил, что после карантина эти люди должны быть или уволены, или уже назначены по прозрачной процедуре конкурса.

Напомним, Верховная рада на внеочередном заседании 30 апреля рассмотрит специальную процедуру, которая позволит ускорить процесс принятия закона о банках.