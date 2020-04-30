ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Рада сегодня рассмотрит спецпроцедуру для ускорения принятия закона о банках

Новости » Политика     30.04.2020 - 09:50
Рада сегодня рассмотрит спецпроцедуру для ускорения принятия закона о банках
Фото: Верховная рада (Виталий Носач/РБК-Украина)

Ранее в Раде собрали 150 подписей за применение спецпроцедуры

Верховная рада на внеочередном заседании 30 апреля рассмотрит специальную процедуру, которая позволит ускорить процесс принятия закона о банках. Об этом говорится в повестке дня парламента.

Так, парламент рассмотри применение особой процедуры рассмотрения законопроектов во втором чтении, предусмотренной статьей 119-1 Закона Украины "О Регламенте Верховной рады Украины", при рассмотрении во втором чтении проекта закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усовершенствования некоторых механизмов регулирования банковской деятельности.

Ранее РБК-Украина писало, что народные депутаты собрали 150 подписей для инициирования спецпроцедуры для рассмотрения антиколомойского закона о банках. После этого вопрос будет вынесен на голосование в сессионный зал.

Также сообщалось, что закон о банках после принятия могут оспорить в Конституционном суде Украины. К закону есть ряд вопросов с точки зрения соответствия Конституции и международным конвенциям.

До этого финансовый комитет парламента рекомендовал Раде принять закон о банках во втором чтении после того, как прошел все правки к проекту.

Комитет ВР рассмотрит изменения в Земельный кодекс по приватизации земель с/х предприятий Кабмин внес в Раду закон о совершенствовании деятельности третейских судов
Новости Украины банкиВерховная РадаЗакон
News
On Top