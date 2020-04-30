Рада сегодня рассмотрит спецпроцедуру для ускорения принятия закона о банках

Фото: Верховная рада (Виталий Носач/РБК-Украина)

Ранее в Раде собрали 150 подписей за применение спецпроцедуры

Верховная рада на внеочередном заседании 30 апреля рассмотрит специальную процедуру, которая позволит ускорить процесс принятия закона о банках. Об этом говорится в повестке дня парламента.

Так, парламент рассмотри применение особой процедуры рассмотрения законопроектов во втором чтении, предусмотренной статьей 119-1 Закона Украины "О Регламенте Верховной рады Украины", при рассмотрении во втором чтении проекта закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усовершенствования некоторых механизмов регулирования банковской деятельности.

Ранее РБК-Украина писало, что народные депутаты собрали 150 подписей для инициирования спецпроцедуры для рассмотрения антиколомойского закона о банках. После этого вопрос будет вынесен на голосование в сессионный зал.

Также сообщалось, что закон о банках после принятия могут оспорить в Конституционном суде Украины. К закону есть ряд вопросов с точки зрения соответствия Конституции и международным конвенциям.

До этого финансовый комитет парламента рекомендовал Раде принять закон о банках во втором чтении после того, как прошел все правки к проекту.