Рада рассмотрит законопроект о нацбезопасности в среду в 12:30

Парубий отметил, что ВР должна принять закон на этой неделе

Верховная рада Украины рассмотрит законопроект о нацбезопасности и обороне в среду в 12:30. Об этом сегодня после открытия утреннего пленарного заседания ВР сообщил спикер парламента Андрей Парубий, передает корреспондент РБК-Украина.

"Этот закон... это приведение сектора безопасности в соответствие со стандартами НАТО, поэтому для украинского парламента было крайне важно, чтобы мы ко второму чтению смогли учесть все предложения и поправки НАТО... Мы должны принять его уже на этой неделе, чтобы на июльском саммите НАТО в Брюсселе продемонстрировать прогресс украинских реформ, которые приближают нас к НАТО... Поэтому сегодня после блока ратификаций, который, я планирую, мы рассмотрим в 12:00, в 12:30 мы начинаем рассмотрение поправок в закон о национальной безопасности и обороне", - отметил глава парламента.

Напомним, профильный комитет парламента рекомендовал Верховной раде принять закон "О национальной безопасности" во втором чтении.