Рада розгляне законопроект про нацбезпеку у середу о 12:30

Парубій наголосив, що ВР має ухвалити закон цього тижня

Верховна рада України розгляне законопроект про нацбезпеку і оборону у середу о 12:30. Про це сьогодні після відкриття ранкового пленарного засідання ВР повідомив спікер парламенту Андрій Парубій, передає кореспондент РБК-Україна.

"Цей закон… це приведення сектору безпеку у відповідність до стандартів НАТО, тому для українського парламенту було вкрай важливо, щоб ми до другого читання змогли врахувати усі пропозиції і поправки НАТО... Ми маємо ухвалити його вже цього тижня, щоб на липневому саміті НАТО у Брюсселі продемонструвати прогрес українських реформ, які наближають нас до НАТО… Тому сьогодні після блоку ратифікацій, який, я планую, ми розглянемо до 12:00, о 12:30 ми розпочинаємо розгляд правок до закону про національну безпеку і оборону", - зазначив голова парламенту.

Нагадаємо, профільний комітет парламенту рекомендував Верховній раді прийняти закон "Про національну безпеку" у другому читанні.