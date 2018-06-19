Комитет рекомендовал Раде принять закон "О нацбезопасности"

После принятия закона "О нацбезопасности" будут вноситься поправки ко всем законам силового сектора

Профильный комитет парламента рекомендовал Верховной раде принять закон "О национальной безопасности" во втором чтении. Об этом рассказал член комитета по вопросам Нацбезопасности, народный депутат Дмитрий Тымчук, передает корреспондент РБК-Украина.

"Законопроект было рекомендовано к голосованию парламента в редакции, которая была согласована с международными партнерами - представителями ЕС, НАТО и посольства США. В общей сложности было учтено почти 300 поправок. Некоторые из них были учтены частично, а некоторые - полностью. Не учтены 210 поправок", - рассказал Тымчук.

По его словам, после принятия закона "О нацбезопасности" будут вноситься поправки ко всем законам силового сектора.

"Завтра будет голосоваться рамочный законопроект. На его основании будут вноситься правки к законопроектам о всех силовых органах. Это и закон "О Вооруженных силах, и закон "О Нацгвардии", и закон о МВД, закон о СБУ. В то же время, два законы будут отменены полностью. Это старый закон о нацбезопасности и закон об обороне", - добавил он.

Напомним, 14 июня глава представительства НАТО в Украине Александр Винников сообщил, что принятие закона о нацбезопасности предоставит НАТО понимание структуры правоохранительных органов в Украине.