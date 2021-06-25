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Рада рассмотрит закон Зеленского об олигархах на внеочередном заседании в четверг

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Украина, Пятница 25 июня 2021 11:33
Рада рассмотрит закон Зеленского об олигархах на внеочередном заседании в четверг Фото: президент Владимир Зеленский (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Юлия Струк

Верховная рада рассмотрит закон президента Владимира Зеленского об олигархах на следующей пленарной неделе. Рассмотрение должно состояться в четверг, 1 июля, на внеочередном заседании.

Об этом в комментарии РБК-Украина сообщила замглавы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук.

"В четверг будет рассматриваться долгожданный законопроект об олигархах... Вероятно, эти внеочередные заседания (во вторник и четверг, - ред.) будут созваны президентом Владимиром Зеленским. Соответственно президент формирует повестку дня", - подчеркнула парламентарий.

Напомним, комитет Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки рассмотрит законопроект Зеленского об олигархах в среду, 30 июня.

Как писало РБК-Украина, парламентский комитет по вопросам интеграции Украины в ЕС рекомендовал доработать законопроект об олигархах, поскольку документ не соответствует Соглашению об ассоциации Украины с ЕС.

Больше о планах президента по олигархам читайте в нашем материале "Олигархи в законе. Как Зеленский хочет ограничить крупнейших бизнесменов".

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Владимир Зеленский Верховная Рада олигархи внеочередное заседание Евгения Кравчук
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