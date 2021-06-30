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Рада рассмотрит закон о назначении директора НАБУ Кабмином уже осенью

Автор: Юлия Струк

Верховная рада рассмотрит законопроект о назначении директора Национального антикоррупционного бюро правительством уже осенью. Речь идет о законопроекте №5459-1.

Об этом заявил глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, передает пресс-служба партии.

Он подчеркнул, что в течение двух пленарных недель до конца сессии депутаты планируют проголосовать за проекты законов, необходимые для получения транша от МВФ и макрофинансовой помощи от ЕС.

"Все законопроекты в этом пакете должны проголосовать в течение двух недель. В первом чтении все инициативы уже проголосованы. Осталось принять их во втором чтении - все, кроме законопроекту о НАБУ. Его рассматривать будут уже осенью, потому что пока не закончена подготовка документа ко второму чтению", - сказал нардеп.

Глава фракции СН уточнил, что в случае принятия нужных законов Украина может получить транш от МВФ уже в октябре.

Напомним, в мае Рада приняла за основу новый законопроект о Национальном антикоррупционном бюро Украины.

Как писало РБК-Украина, директора НАБУ Артема Сытника могут уволить. Руководство бюро может измениться в рамках приведения статуса НАБУ в соответствие с требованиями Конституции.

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