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Без увольнения Сытника: в Раде намерены принять новый закон о НАБУ

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Киев, Пятница 21 мая 2021 09:38
Без увольнения Сытника: в Раде намерены принять новый закон о НАБУ Фото: директор НАБУ Артем Сытник (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Олег Черныш, Анастасия Рокитна

В Раде в апреле появилось сразу два законопроекта о реформе Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ). В обоих документах прямо указана норма, что действующий директор НАБУ Артем Сытник будет исполнять свои полномочия до прихода преемника.

Об этом говорится в материале РБК-Украина "Запад ждет. Почему Украина спешит с реформой НАБУ и Высшего совета правосудия".

В СН предлагают передать Кабмину право назначать и увольнять директора НАБУ. При этом отправить его в отставку правительство может только голосами 2/3 от своего состава. Отбирать же кандидатов на пост главы НАБУ будет конкурсная комиссия в составе шести человек.

Законопроект 5459-1 включили в повестку дня, а 19 мая поддержал и профильный комитет Рады.

Процедура избрания нового главы Бюро запустится после того, как закон вступит в силу. В монобольшинстве решили поддержать законопроект, но уверенности в том, что голосов за него хватит, все еще нет.

Напомним, министр юстиции Денис Малюська заявлял РБК-Украина, что назначение нового директора НАБУ пока неактуально.

Отметим, в декабре 2020 года отдельные положения закона о Национальном антикоррупционном бюро потеряли силу после того, как были признаны неконституционными.

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