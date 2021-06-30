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Рада розгляне закон про призначення директора НАБУ урядом вже восени

Автор: Юлія Струк

Верховна рада розгляне законопроект про призначення директора Національного антикорупційного бюро урядом вже восени. Йдеться про законопроект №5459-1.

Про це заявив глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія, передає прес-служба партії.

Він підкреслив, що протягом двох пленарних тижнів до кінця сесії депутати планують проголосувати за проекти законів, необхідні для отримання траншу від МВФ і макрофінансової допомоги від ЄС.

"Усі законопроєкти у цьому пакеті маємо проголосувати протягом двох тижнів. У першому читанні всі ініціативи вже проголосовані. Залишилося ухвалити їх у другому читанні - всі, крім законопроєкту про НАБУ. Його розглядатимемо вже восени, бо наразі не закінчена підготовка документа до другого читання", - сказав нардеп.

Глава фракції СН уточнив, що у разі ухвалення потрібних законів Україна може отримати транш від МВФ вже у жовтні.

Нагадаємо, у травні Рада схвалила за основу новий законопроект про Національне антикорупційне бюро України.

Як писало РБК-Україна, директора НАБУ Артема Ситника можуть звільнити. Керівництво бюро може змінитися у рамках приведення статусу НАБУ у відповідність до вимог Конституції.

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