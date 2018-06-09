Рада рассмотрит вопрос избирательного кодекса осенью, - Парубий
Фото: Андрей Парубий (facebook.com-verkhovna.rada.ukraine)
Вопрос избирательного кодекса будет стоять на повестке дня Рады в начале осени
Принятие избирательного кодекса будет стоять на повестке дня Верховной рады осенью текущего года. Об этом заявил председатель Верховной рады Андрей Парубий, передает корреспондент РБК-Украина
"Вопрос избирательного кодекса будет стоять на повестке дня Верховной рады в начале осени", - заявил Парубий.
Напомним, в Европейском парламенте ожидают, что Верховная рада примет проект избирательного кодекса Украины этой осенью.
Ранее представитель правительства в парламенте Вадим Денисенко заявил, что в Раде нет достаточно голосов для принятия избирательной реформы.
.