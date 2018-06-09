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Рада рассмотрит вопрос избирательного кодекса осенью, - Парубий

НовостиПолитика    09.06.2018 - 14:11
Фото: Андрей Парубий (facebook.com-verkhovna.rada.ukraine)
Фото: Андрей Парубий (facebook.com-verkhovna.rada.ukraine)

Вопрос избирательного кодекса будет стоять на повестке дня Рады в начале осени

Принятие избирательного кодекса будет стоять на повестке дня Верховной рады осенью текущего года. Об этом заявил председатель Верховной рады Андрей Парубий, передает корреспондент РБК-Украина

"Вопрос избирательного кодекса будет стоять на повестке дня Верховной рады в начале осени", - заявил Парубий.

Напомним, в Европейском парламенте ожидают, что Верховная рада примет проект избирательного кодекса Украины этой осенью.

 Ранее представитель правительства в парламенте Вадим Денисенко заявил, что в Раде нет достаточно голосов для принятия избирательной реформы.

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Теги публикации: Андрей Парубий, Верховная Рада  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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