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Рада розгляне питання виборчого кодексу восени, - Парубій

НовиниПолітика    09.06.2018 - 14:11
Фото: Андрій Парубій (facebook.com-verkhovna.rada.ukraine)
Фото: Андрій Парубій (facebook.com-verkhovna.rada.ukraine)

Питання виборчого кодексу буде стояти на порядку денному Ради на початку осені

Прийняття виборчого кодексу буде стояти на порядку денному Верховної ради восени поточного року. Про це заявив голова Верховної ради Андрій Парубій, передає кореспондент РБК-Україна

"Питання виборчого кодексу буде стояти на порядку денному Верховної ради на початку осені", - заявив Парубій.

Нагадаємо, в Європейському парламенті очікують, що Верховна рада прийме проект виборчого кодексу України цієї осені.

Раніше представник уряду в парламенті Вадим Денисенко заявив, що в Раді немає достатньо голосів для прийняття виборчої реформи.

Рада може прийняти закон про нацбезпеку 21 червня, - Парубій У Конгресі США обговорять питання будівництва "Північного потоку-2" в кінці червня
Теги публікації: Андрій Парубій, Верховна Рада  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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