ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Рада розгляне створення ТСК для розслідування "справи 2 травня"

Новини » Політика    30.10.2019 - 09:08
Рада розгляне створення ТСК для розслідування "справи 2 травня"
Іллюстративне фото (РБК-Україна)

Проект постанови про уточнення відповідної ТСК депутати планують розглянути четвертим питання

Верховна Рада розгляне сьогодні створення тимчасової слідчої комісію (ТСК) для розслідування "справи 2 травня" в Одесі. Про це йдеться у порядку денному, опублікованому на сайті парламенту.

Це проект постанови №2198 "Про утворення тимчасової слідчої комісії Верховної ради України з питань розслідування фактів масових заворушень в місті Одесі, що відбулись 2 травня 2014 року та спричинили тяжкі наслідки, а також неналежного виконання правоохоронними органами своїх обов'язків в частині забезпечення охорони правопорядку".

Проект постанови про уточнення відповідної ТСК депутати планують розглянути четвертим питання.

Нагадаємо, протистояння в Одесі 2 травня - сутички, масові заворушення, які відбулися у місті Одеса 2 травня 2014 року. Бійка була почата між проукраїнсько налаштованими громадянами, футбольних ультрас з одного боку й проросійськими учасниками протесту з іншого боку. Повідомлялось, що на Куликовому полі, було найбільше жертв, зокрема, через підпал Будинку профспілок, в якому сховались учасники протесту.

По цій справі державне бюро розслідувань відкрило кримінальне провадження проти екс-спікера Верховної ради Андрія Парубія. В ДБР сказали, що він проходить по справі свідком.

Парламент відхилив закон про дозвіл змінювати по батькові Рада відхилила зміни до законів щодо протидії торгівлі людьми
Новини України ОдесаВерховна РадаВСК
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся