Рада розгляне створення ТСК для розслідування "справи 2 травня"

Іллюстративне фото (РБК-Україна)

Проект постанови про уточнення відповідної ТСК депутати планують розглянути четвертим питання

Верховна Рада розгляне сьогодні створення тимчасової слідчої комісію (ТСК) для розслідування "справи 2 травня" в Одесі. Про це йдеться у порядку денному, опублікованому на сайті парламенту.

Це проект постанови №2198 "Про утворення тимчасової слідчої комісії Верховної ради України з питань розслідування фактів масових заворушень в місті Одесі, що відбулись 2 травня 2014 року та спричинили тяжкі наслідки, а також неналежного виконання правоохоронними органами своїх обов'язків в частині забезпечення охорони правопорядку".

Проект постанови про уточнення відповідної ТСК депутати планують розглянути четвертим питання.

Нагадаємо, протистояння в Одесі 2 травня - сутички, масові заворушення, які відбулися у місті Одеса 2 травня 2014 року. Бійка була почата між проукраїнсько налаштованими громадянами, футбольних ультрас з одного боку й проросійськими учасниками протесту з іншого боку. Повідомлялось, що на Куликовому полі, було найбільше жертв, зокрема, через підпал Будинку профспілок, в якому сховались учасники протесту.

По цій справі державне бюро розслідувань відкрило кримінальне провадження проти екс-спікера Верховної ради Андрія Парубія. В ДБР сказали, що він проходить по справі свідком.