Под Радой устроили акцию протеста из-за "языкового" законопроекта

Фото: протест в Киеве (РБК-Украина)

Этот законопроект касается использования украинского языка во время обучения в школах

Около сотни людей пришли под здание Верховной рады, где устроили митинг против законопроекта депутата от "Слуги народа" Максима Бужанского. Этот законопроект касается использования украинского языка во время обучения в школах.

Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина.

В законопроекте говорится, что переход русскоязычных средних классов на обучение на украинском с 1 сентября 2020 года будет отменено.

Документ также снижает объем украинского языка: вместо 80% будет 20% - в пятом-восьмом классе, 40% - в девятом, 60% - в старших классах.

Фото: протест в Киеве (РБК-Украина)

Напомним, Верховная рада сегодня не планирует рассматривать скандальный языковой законопроект №2362 народного депутата Максима Бужанского.

Отметим, что этот законопроект раскритиковал языковой омбудсмен и призвал снять его с рассмотрения парламента.

Ранее сообщалось, что Венецианская комиссия Совета Европы раскритиковала закон, заявив, что он не обеспечивает баланс между госязыком и языками национальных меньшинств.