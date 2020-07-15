Скандальный языковой законопроект не внесли в повестку дня Рады

Фото: Максим Бужанский (РБК-Украина)

Документ не попал в повестку дня завтрашнего заседания

Верховная рада на заседании, 16 июля, не планирует рассматривать скандальный языковой законопроект №2362 народного депутата Максима Бужанского. Документ не попал в повестку дня.

Об этом свидетельствует опубликованная на портале парламента повестка дня предстоящего заседания.

Так, в повестке дня нет законопроекта № 2362 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно обучения на государственном языке в учреждениях образования".

Отметим, документ нардепа от "Слуги народа" Бужанского предусматривает отсрочку до 2023 года перехода на украинский язык обучения русскоязычных 5-11 классов, который должен начаться уже с 1 сентября этого года.

Также законопроект предлагает разрешить преподавание 60% предметов на русском языке, тогда как действующим законодательством предусмотрено всего 20%.

Из-за планов рассмотреть этот законопроект на завтрашнем заседании, ряд политических сил и общественных организаций планировали провести акции протеста под Верховной радой.

Напомним, законопроект Бужанского раскритиковал языковой омбудсмен и призвал снять его с рассмотрения парламента.

Источники РБК-Украина рассказывали, что Рада планирует рассмотреть законопроект Бужанского этой неделе, чтобы успеть к началу нового учебного года.