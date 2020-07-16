Фото: Максим Бужанський (РБК-Україна)

Документ розглянуть 17 липня

Верховна рада все ж розгляне скандальний "мовний" законопроект, запропонований нардепом від "Слуги народу" Максимом Бужанським. Законопроект №2362 внесли до порядку денного Ради на 17 липня.

Про це йдеться на сайті апарату Верховної ради.

Так, народні обранці завтра візьмуться за закон, який передбачає відтермінування переходу російськомовних класів на українську мову навчання, а також зменшення кількості предметів, які будуть викладатися українською.

Проти цього законопроекту виступив мовний омбудсмен Тарас Кремінь, який закликав парламент відмовитися від розгляду документу. Кремінь розповів, що документ Бужанського не пройшов профільний комітет з питань освіти та не має підтримки в Міністерстві освіти та науки.

Зазначимо, спочатку планувалося, що цей законопроект розглянуть на засіданні 16 липня, але документ до порядку денного не потрапив.

При цьому сьогодні під Верховною радою відбулася акція протесту проти ухвалення скандального документу.