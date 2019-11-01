Рада рассмотрит постановление о проведении парламентских слушаний по земельной реформе

Рада сегодня рассмотрит проект постановления о проведении парламентских слушаний по земельной реформе. Об этом говорится в повестке дня Рады.

Кроме того, депутаты рассмотрят проект постановления о заслушивании отчета председателя Антимонопольного комитета и, в частности, проект закона о предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.

Напомним, советник премьер-министра по экономическим вопросам Алексей Мушак анонсировал законодательные изменения относительно аренды земли. По его словам, в любом формате земельной реформы иностранцы не смогут купить украинскую землю.

Отметим, Комитет Верховной рады Украины по вопросам аграрной и земельной политики принял решение по законопроекту о рынке земли.

"По результатам рассмотрения вопросов повестки дня принято следующее решение: рекомендовать Верховной раде Украины принять за основу проект закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно оборота земель сельскохозяйственного назначения, поданный народными депутатами Украины Сольским М.Т., Никитиной М.В., Нагаевским А.С., Богданцем А.В., Шол М.В. и другими (рег. № 2178-10 от 10.10.2019)", - сказано в сообщении.

Напомним, согласно опросу Киевского международного института социологии (КМИС), количество людей, которые выступают против продажи земель сельскохозяйственного назначения, увеличилась. Опрос проводился с 9 по 11 октября.