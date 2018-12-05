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Рада рассмотрит поправки к изменениям в Налоговом кодексе 6 декабря

Новости » Экономика    05.12.2018 - 10:42
Рада рассмотрит поправки к изменениям в Налоговом кодексе 6 декабря
Фото: Нина Южанина (РБК-Украина, Виталий Носач)

По словам Южаниной, речь идет о технических правках

Голосование парламента за поправки к бюджетообразующему закону о внесении изменений в Налоговый кодекс состоится в четверг, 6 декабря. Об этом в комментарии РБК-Украина сообщила глава комитета по вопросам налоговой и таможенной политики Нина Южанина.

Парламентарий отметила, что во время подготовки к подписанию закона были выявлены определенные несогласованности в документе.

"Голосование состоится в четверг. Согласно 31 ст. закона "О регламенте" Верховной рады есть те несогласованности, которые обнаружились во время подготовки к подписанию принятого во втором чтении и в целом закона", - сообщила Южанина.

По ее словам, Верховная рада срочно рассмотрит поправки в закон, после чего он будет направлен на подпись председателю ВР и президенту.

"Поэтому они будут срочно рассмотрены завтра, чтобы закон был подписан (председателем ВР, - ред.) и пошел на подпись президенту. Комитет уже рассмотрел эти изменения. Это технические поправки", - добавила парламентарий.

Напомним, вчера нардепы не поддержали принятие проектов постановлений об отмене принятия законопроекта №9260 об изменениях в Налоговый кодекс. Таким образом, парламентарии разблокировали подписание закона главой парламента Андреем Парубием, а затем и президентом Петром Порошенко.

РБК-Украина также сообщало, что в ходе вечернего заседания во вторник парламентарии разблокировали подписание бюджета-2019.

Как писало РБК-Украина ранее, ВР 23 ноября в шесть утра приняла во втором чтении законопроект №9000 о государственном бюджете на 2019 год, а до этого ночью одобрила изменения в Налоговый кодекс.

Парламент разблокировал подписание изменений в Налоговый кодекс Рада разблокировала подписание бюджета-2019
Новости Украины Налоговый кодексВерховная РадаНина Южанина
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