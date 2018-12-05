Рада розгляне поправки до змін у Податковому кодексі 6 грудня

Фото: Ніна Южаніна (РБК-Україна, Віталій Носач)

За словами Южаніної, йдеться про технічні правки

Голосування парламенту за поправки до бюджетоутворюючого закону про внесення змін до Податкового кодексу відбудеться у четвер, 6 грудня. Про це у коментарі РБК-Україна повідомила голова комітету з питань податкової та митної політики Ніна Южаніна.

Парламентар зазначила, що під час підготовки до підписання закону були виявлені певні неузгодженості у документі.

"Голосування відбудеться у четвер. Відповідно до 31 ст. закону "Про регламент" Верховної ради є ті неузгодженості, які виявились під час підготовки до підписання прийнятого у другому читанні та в цілому закону", - повідомила Южаніна.

За її словами, Верховна рада терміново розгляне поправки до закону, після чого він буде направлений на підпис голови ВР та президенту.

"Тому вони будуть терміново розглянуті завтра, щоб закон був підписаний (головою ВР, - ред.) і пішов на підпис президенту. Комітет вже розглянув ці зміни. Це є технічні поправки", - додала парламентар.

Нагадаємо, вчора нардепи не підтримали прийняття проектів постанов про скасування прийняття законопроекту №9260 про зміни до Податкового кодексу. Таким чином, парламентарі розблокували підписання закону главою парламенту Андрієм Парубієм, а потім і президентом Петром Порошенком.

РБК-Україна також повідомляло, що в ході вечірнього засідання у вівторок парламентарі розблокували підписання бюджету-2019.

Як писало РБК-Україна раніше, ВР 23 листопада о шостій ранку прийняла в другому читанні законопроект №9000 про державний бюджет на 2019 рік, а до цього вночі схвалила зміни до Податкового кодексу.