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Рада рассмотрит назначение главы АМКУ и вице-премьера по ОПК 17 июля, - Арахамия

Вторник 14 июля 2020 00:08
Рада рассмотрит назначение главы АМКУ и вице-премьера по ОПК 17 июля, - Арахамия
Фото: Давид Арахамия (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

С кандидатом на должность главы НБУ в Раде пока не определились

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что в пятницу, 17 июля, Верховная рада Украины может рассмотреть кадровые вопросы. Планируется голосование за назначение главы АМКУ и вице-премьер-министра по вопросам оборонно-промышленного комплекса.

Об этом он сообщил в эфире программы "Свобода слова" на телеканале ICTV.

"В пятницу все будут с главами (назначат главу АМКУ и вице-премьера по ОПК, - ред.)", - отметил Арахамия.

При этом он отметил, что Кабмин укомплектован почти на 100%.

Он также добавил, что на должность главы НБУ пока нет кандидата, но в ближайшие два дня с претендентом определяться.

Отметим, что на должности главы Антимонопольного комитета претендует Ольга Песчанская, а на должность вице-премьера по вопросам ОПК Олег Уруский.

Напомним, на минувшей неделе Верховная рада уволила Юрия Терентьева с должности главы Антимонопольного комитета.

В свою очередь, исполняющим обязанности главы АМКУ стала заместительница Ольга Песчанская.

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