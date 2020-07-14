Рада розгляне призначення голови АМКУ і віце-прем'єра з ОПК 17 липня, - Арахамія

З кандидатом на посаду глави НБУ в Раді поки не визначилися
Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що в п'ятницю, 17 липня, Верховна рада України може розглянути кадрові питання. Планується голосування за призначення голови АМКУ і віце-прем'єр-міністра з питань оборонно-промислового комплексу.
Про це він повідомив в ефірі програми "Свобода слова" на телеканалі ICTV.
"У п'ятницю всі будуть з головами (призначать голову АМКУ і віце-прем'єра з ОПК, - ред.)", - зазначив Арахамія.
При цьому він зазначив, що Кабмін укомплектований майже на 100%.
Він також додав, що на посаду голови НБУ поки що немає кандидата, але в найближчі два дні з претендентом визначатися.
Зазначимо, що на посади голови Антимонопольного комітету претендує Ольга Піщанська, а на посаду віце-прем'єра з питань ОПК Олег Уруський.
Нагадаємо, на минулому тижні Верховна рада звільнила Юрія Терентьєва з посади голови Антимонопольного комітету.
У свою чергу, виконуючим обов'язки глави АМКУ стала заступниця Ольга Піщанська.