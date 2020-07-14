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Рада розгляне призначення голови АМКУ і віце-прем'єра з ОПК 17 липня, - Арахамія

Вівторок 14 липня 2020 00:08
Рада розгляне призначення голови АМКУ і віце-прем'єра з ОПК 17 липня, - Арахамія
Фото: Давид Арахамія (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

З кандидатом на посаду глави НБУ в Раді поки не визначилися

Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що в п'ятницю, 17 липня, Верховна рада України може розглянути кадрові питання. Планується голосування за призначення голови АМКУ і віце-прем'єр-міністра з питань оборонно-промислового комплексу.

Про це він повідомив в ефірі програми "Свобода слова" на телеканалі ICTV.

"У п'ятницю всі будуть з головами (призначать голову АМКУ і віце-прем'єра з ОПК, - ред.)", - зазначив Арахамія.

При цьому він зазначив, що Кабмін укомплектований майже на 100%.

Він також додав, що на посаду голови НБУ поки що немає кандидата, але в найближчі два дні з претендентом визначатися.

Зазначимо, що на посади голови Антимонопольного комітету претендує Ольга Піщанська, а на посаду віце-прем'єра з питань ОПК Олег Уруський.

Нагадаємо, на минулому тижні Верховна рада звільнила Юрія Терентьєва з посади голови Антимонопольного комітету.

У свою чергу, виконуючим обов'язки глави АМКУ стала заступниця Ольга Піщанська.

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