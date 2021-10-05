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Рада розгляне податковий законопроект 5600 за скороченою процедурою

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Україна, Вівторок 05 жовтня 2021 11:39
Рада розгляне податковий законопроект 5600 за скороченою процедурою Фото: законопроект 5600 про підвищення податків розглянуть за скороченою процедурою
Автор: Олександр Білоус

Верховна рада розгляне податковий законопроект №5600 за скороченою процедурою. Рішення про застосування спеціальної процедури підтримали 254 депутати, в т.ч. 220 з фракції "Слуга народу".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію засідання парламенту в Youtube.

Рада розгляне податковий законопроект 5600 за скороченою процедурою

Як зазначив спікер парламенту Дмитро Разумков, законопроект, швидше за все, буде розглянуто на наступному пленарному тижні (18-22 жовтня).

Разумков попросив депутатів у дводенний термін підготувати пропозиції та правки до фінансового комітету Ради.

"Далі обробляється, зводиться нова таблиця, і законопроект 5600 буде розглядатися, швидше за все, на наступному пленарному тижні", - додав він.

Як повідомляло РБК-Україна, законопроект № 5600 був внесений до порядку денного Верховної Ради для розгляду в другому читанні.

Законопроект про збільшення ставок податків, акцизів та інших платежів до державного бюджету підготовлений Мінфіном внесений Кабміном в Раду на початку червня. У першому читанні законопроект був схвалений Радою 1 липня. Документ стосується як підприємств, так громадян України.

Згідно презентації до проекту держбюджету Міністерства фінансів, прийняття цього законопроекту дозволить зібрати в 2022 році з українців додатково 30 млрд гривень податків.

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