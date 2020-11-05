Рада рассмотрит бюджет-2021: Разумков проводит совещание с главами фракций

Сегодня Верховная рада рассмотрит государственный бюджет на 2021 год в первом чтении. Заседание парламента началось с перерыва, а глава ВР Дмитрий Разумков заявил о проведении совещания с главами фракций.

Об этом сообщает РБК-Украина.

"Уважаемые коллеги! Объявляется перерыв до 10:45. Глав депутатских фракций и групп прошу собраться в моем кабинете", - сказал спикер.

Отметим, в материале РБК-Украина "Бюджетные игры. Как Кабмин и Рада делят госказну на 2021 год" сказано, что в ходе доработки проекта государственного бюджета на 2021 год могут изменить макропараметры. В частности, может быть пересмотрен дефицит госбюджета.

Как писало РБК-Украина, на днях бюджетный комитет Верховной рады завершил подготовку проекта госбюджета-2021 к рассмотрению в первом чтении. Подробнее о том, что изменилось в бюджете, читайте в материале РБК-Украина.

Так, рассмотрение в первом чтении бюджета на следующий год планируется сегодня, 5 ноября.