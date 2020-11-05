ru
ua

News
+
-

Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Рада розгляне бюджет-2021: Разумков проводить нараду з головами фракцій

Автор: Юлія Струк

Сьогодні Верховна рада розгляне державний бюджет на 2021 рік у першому читанні. Засідання парламенту почалося з перерви, а глава ВР Дмитро Разумков заявив про проведення наради з головами фракцій.

Популярні новини

Про це повідомляє РБК-Україна.

"Шановні колеги! Оголошується перерва до 10:45. Глав депутатських фракцій і груп прошу зібратися в моєму кабінеті", - сказав спікер.

Відзначимо, в матеріалі РБК-Україна "Бюджетні ігри. Як Кабмін і Рада ділять держскарбницю на 2021 рік" сказано, що в ході доопрацювання проекту державного бюджету на 2021 рік можуть змінити макропараметри. Зокрема, може бути переглянутий дефіцит держбюджету.

Як писало РБК-Україна, на днях бюджетний комітет Верховної ради завершив підготовку проекту держбюджету-2021 до розгляду в першому читанні. Детальніше про те, що змінилося у бюджеті, читайте в матеріалі РБК-Україна.

Так, розгляд у першому читанні бюджету на наступний рік планується сьогодні, 5 листопада.

Прогноз погоди
Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України бюджетВерховна РадаДмитро Разумков