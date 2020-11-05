Рада розгляне бюджет-2021: Разумков проводить нараду з головами фракцій

Сьогодні Верховна рада розгляне державний бюджет на 2021 рік у першому читанні. Засідання парламенту почалося з перерви, а глава ВР Дмитро Разумков заявив про проведення наради з головами фракцій.

Про це повідомляє РБК-Україна.

"Шановні колеги! Оголошується перерва до 10:45. Глав депутатських фракцій і груп прошу зібратися в моєму кабінеті", - сказав спікер.

Відзначимо, в матеріалі РБК-Україна "Бюджетні ігри. Як Кабмін і Рада ділять держскарбницю на 2021 рік" сказано, що в ході доопрацювання проекту державного бюджету на 2021 рік можуть змінити макропараметри. Зокрема, може бути переглянутий дефіцит держбюджету.

Як писало РБК-Україна, на днях бюджетний комітет Верховної ради завершив підготовку проекту держбюджету-2021 до розгляду в першому читанні. Детальніше про те, що змінилося у бюджеті, читайте в матеріалі РБК-Україна.

Так, розгляд у першому читанні бюджету на наступний рік планується сьогодні, 5 листопада.