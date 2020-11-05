В "Слуге народа" допускают уменьшение дефицита в  бюджете-2021

Фото: Верховная рада (РБК-Украина)

В ходе доработки проекта государственного бюджета на 2021 год могут изменить макропараметры. В частности, может быть пересмотрен дефицит госбюджета.

Об этом говорится в материале РБК-Украина "Бюджетные игры. Как Кабмин и Рада делят госказну на 2021 год".

По словам заместителя главы бюджетного комитета парламента Александра Трухина ("Слуга народа"), окончательные переговоры с Международным валютным фондом и с другими источниками макрофинансовой помощи ведет правительство и Минфин.

"Мы оставили пас (насчет пересмотра дефицита и размера заимствований, - ред.) им на второе чтение. Я думаю, что сумма дефицита будет сокращаться", - предположил Трухин.

Нардеп не смог уточнить насколько могут пересмотреть дефицит, добавив, что это будет понятно после переговоров с внешними кредиторами.

Напомним, днями бюджетный комитет Верховной рады завершил подготовку проекта госбюджета-2021 к рассмотрению в первом чтении. Подробнее о том, что изменилось в бюджете, читайте в материале РБК-Украина.

Отметим, рассмотрение в первом чтении бюджета на следующий год планируется сегодня, 5 ноября.