Рада рассмотрит бюджет-2021 в первом чтении 3 ноября

Спикер Верховной рады Дмитрий Разумков заявил, что парламент рассмотрит проект государственного бюджета на 2021 год 3 ноября. Нардепы рассмотрят законопроект в первом чтении.

Об этом он сказал в ходе заседания согласительного совета.

"С 3 ноября мы сможем рассмотреть этот законопроект. Хотел бы обратиться и к профильному комитету, и к другим комитетам, и к правительству. Оперативно доработать проект бюджета на 2021 год, чтобы мы сократили сроки при подготовке его и принятии. Чтобы у нас не было того явления, которое в народе называют "бюджетная ночь", - отметил спикер ВР.

Так, ранее во фракции "Слуга народа" заявили, что парламент сможет рассмотреть государственный бюджет на 2021 год не раньше ноября. Многие нардепы из профильного комитета болеют и находятся на самоизоляции.

Как писало РБК-Украина, бюджетный комитет не смог собраться для рассмотрения проекта госбюджета на 2021 год, потому что не хватило депутатов для начала заседания.

Как писало РБК-Украина, ранее в парламенте рассчитывали, что бюджет-2021 в первом чтении будет рассмотрен уже 20 октября, ведь это крайний срок для его принятия за основу.

В материале РБК-Украина вы можете ознакомиться с основными показателями госбюджета на 2021 год.