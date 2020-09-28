Рада 20 октября должна рассмотреть бюджет-2021, - Разумков

Фото: Дмитрий Разумков (Виталий Носач/РБК-Украина)

Верховная рада 20 октября должна рассмотреть проект государственного бюджета на 2021 год в первом чтении. Это крайний срок, когда ВР должна одобрить бюджет за основу.

Об этом заявил глава парламента Дмитрий Разумков в ходе заседания согласительного совета парламента.

"1 октября - это последний срок, когда можно подавать свои правки и предложения в бюджет. И надо учесть, чтобы 20 октября у нас было пленарное заседание, потому что это крайний срок, когда Верховная рада может рассмотреть бюджет", - сказал Разумков.

Напомним, ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что Кабинет министров Украины ведет переговоры с Международным валютным фондом о снижении дефицита госбюджета в 2021 году. В проекте государственного бюджета сейчас заложен дефицит на уровне 6,0% от валового внутреннего продукта (ВВП).

Как писало РБК-Украина, Кабинет министров утвердил проект закона о госбюджете на 2021 год: доходы госбюджета составят 1071,1 млрд грн, что на 9,4% больше по сравнению с 2020 годом, а расходы - 1350,1 млрд грн, что на 5,1% больше по сравнению с прошлым годом.