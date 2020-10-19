Рада розгляне бюджет-2021 у першому читанні 3 листопада

Спікер Верховної ради Дмитро Разумков заявив, що парламент розгляне проект державного бюджету на 2021 рік 3 листопада. Нардепи розглянуть законопроект у першому читанні.

Про це він сказав у ході засідання погоджувальної ради.

"З 3 листопада ми зможемо розглянути цей законопроект. Хотів би звернутися і до профільного комітету, і до інших комітетів, і до уряду. Оперативно доопрацювати проект бюджету на 2021 рік, щоб ми скоротили строки при підготовці його і ухваленні. Щоб у нас не було того явища, яке в народі називають "бюджетна ніч", - зазначив спікер ВР.

Так, раніше у фракції "Слуга народу" заявили, що парламент зможе розглянути державний бюджет на 2021 рік не раніше листопада. Багато нардепів з профільного комітету хворіють і перебувають на самоізоляції.

Як писало РБК-Україна, бюджетний комітет не зміг зібратися для розгляду проекту держбюджету на 2021 рік, тому що не вистачило депутатів для початку засідання.

Як писало РБК-Україна, раніше в парламенті розраховували, що бюджет-2021 у першому читанні буде розглянуто вже 20 жовтня, адже це крайній термін для його прийняття за основу.

У матеріалі РБК-Україна ви можете ознайомитися з основними показниками держбюджету на 2021 рік.