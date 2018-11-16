Рада розгляне бюджет-2019 у другому читанні 22 листопада

Фото: парламент (РБК-Україна, Анастасія Світлевська)

Профільний комітет має розглянути проект держбюджету 21 листопада

Верховна рада зможе розглянути проект державного бюджету у другому читанні у четвер, 22 листопада. Про це у коментарі РБК-Україна повідомив заступник голови комітету ВР з питань бюджету Сергій Мельник.

Він зазначив, що спочатку нардепи розглянуть зміни до Бюджетного та Податкового кодексу.

"У порядку денному проект державного бюджету на 2019 рік стоїть на четвер. Я думаю, що все буде по плану на четвер. Тобто, спочатку будемо розглядати зміни до Бюджетного кодексу, до Податкового кодексу, а потім - бюджет", - розповів Мельник.

За словами нардепа, профільний комітет має розглянути проект державного бюджету у середу, о 15:00. Проте, Міністерство фінансів поки не повернуло в Раду узгоджений текст проекту із тими правками, які пропонувалось внести в бюджет у другому читанні.

"Ми подали їм (у Мінфін, - ред.) висновки та пропозиції. Для нас важливо побачити, що вони приймають, а що відхиляють. Наразі він ще не поступив у комітет. Сьогодні поки немає навіть першої сторінки. Тобто, навіть немає листа, що вони нам його передали. Як тільки він зайде офіційно, розглянемо наші висновки і пропозиції і відповідно позицію Мінфіна: що враховано, а що - ні. Але ми реально зможемо за день розглянути на комітеті у середу", - додав він.

Парламентар також зазначив, що Мінфін розгляне пропозиції комітету, які направлені як доручення уряду.

"Більше того, позиції, які на комітеті не враховані, пішли як доручення уряду. По дорученням уряду вони теж мають надати висновок. Наприклад, питання стосовно технікумів та коледжів. Там і доручень багато. Це і буде предметом розгляду комітету", - пояснив замголови комітету.

Нагадаємо, Кабмін на засіданні 14 листопада схвалила проект закону про державний бюджет на 2019 рік для розгляду у другому читанні Верховною радою.

Як писало РБК-Україна раніше, спікер ВР Андрій Парубій заявив, що парламент перейде до розгляду держбюджету на 2019 рік 22 листопада.

Додамо також, глава держави Петро Порошенко назвав умову, за якої може не підписати бюджет-2019. "Забезпечення субсидіями - моя головна вимога до бюджету на 2019 рік", - відзначав він. Порошенко заявив, що якщо вимогу не врахують, бюджет він не підпише.