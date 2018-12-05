Выборы в ОТО могут провести 23 декабря, - нардеп

Фото: Ирина Луценко (УНИАН)

23 декабря в Украине не будет действовать режим военного положения, заявила Ирина Луценко

В случае принятия президентского законопроекта о выборах в местных общинах, выборы в регионах, где действует военное положение, смогут провести 23 декабря. Об этом сообщила представитель президента в Верховной раде Ирина Луценко, передает корреспондент РБК-Украина.

"Я объявляла, что в законопроекте четко определена дата 23 декабря. На эту дату предлагается прекратить режим военного положения для того, чтобы в такой момент можно было бы проголосовать", - заявила Луценко.

По ее словам, 23 декабря в Украине не будет действовать режим военного положения.

"Вы знаете, что выборы должны быть назначены на 18 декабря, часть на 21 декабря. Такая дата выбрана для того, чтобы все органы и комиссии могли максимально подготовиться. Собственно этот законопроект и предлагает внести изменения в закон об объявлении военного положения, отменить военное положение 23 декабря для того, чтобы провести все выборы в ОТО", - добавила она.

При этом спикер Верховной рады Андрей Парубий сегодня заявил, что выборы в местных общинах 10 регионов Украины, в которых действует военное положение, не удастся провести вовремя.

Напомним, ранее президент Украины Петр Порошенко внес в парламент законопроект №9357 о проведении местных выборов во время военного положения. Подчеркнем, что по состоянию на среду, 5 декабря, текст так и не был обнародован на сайте парламента. Проектом предлагается предусмотреть, что запрет проведения выборов в органы местного самоуправления в условиях военного положения не распространяется на проведение местных выборов, назначенных на воскресенье, 23 декабря 2018 года.

РБК-Украина также сообщало, что в Раде ожидали информации от Центральной избирательной комиссии (ЦИК) по поводу способа проведения местных выборов в условиях военного положения.

Отметим, до 26 декабря в 10 областях Украины ввели военное положение из-за атаки России на ВМС Украины в Керченском проливе.