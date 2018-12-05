Рада може розглянути законопроект про вибори в ОТГ у четвер

Фото: Ірина Луценко (РБК-Україна, Віталій Носач)

Станом на 16:47 на сайті Ради і досі немає тексту закону

Парламент може розглянути законопроект про вибори в об'єднаних територіальних громадах (ОТГ) у четвер, 6 грудня. Про це повідомила представник президента у Верховній раді Ірина Луценко, передає кореспондент РБК-Україна.

За її словами, текст законопроекту вже мав би бути оприлюднений на сайті парламенту. Однак станом на 16:47 на сайті Ради і досі немає тексту закону.

"Не знаю, чому немає (на сайті Верховної ради, - ред.) тексту законопроекту. Текст уже був поданий. Я показувала перед камерами. Президент при мені підписав у понеділок. Я думаю, що йдуть якісь узгодження. Можливо, готується висновок науково-експертного управління ВР", - повідомила Луценко.

За її словами, фракція "Блоку Петра Порошенка" запропонує завтра розглянути у сесійній залі законопроект президента про вибори місцевих громад.

"Ми за демократичні процеси, ми за вибори в ОТГ. Ми за продовження реформи децентралізації. Це позиції фракції, і ми будемо голосувати за це. Окрім нас є ще голова ВР. Ми будемо пропонувати продовжити процес децентралізації. Вибори до ОТГ - це якраз і є продовження реформи. Ми будемо голосувати за це питання і будемо виносити пропозиції за це проголосувати. Ми вже про це проговорили на погоджувальній раді", - підкреслила представник президента.

Нагадаємо, раніше Луценко заявила, що в разі прийняття президентського законопроекту про вибори в ОТО, вибори в регіонах, де діє воєнний стан, зможуть провести 23 грудня.

Як писало РБК-Україна раніше, президент Петро Порошенко заявив, що для проведення спокійних виборів в об'єднаних територіальних громадах (ОТГ) є усі передумови.

При цьому спікер парламенту Андрій Парубій підкреслював, що вибори в 10 регіонах України, в яких діє воєнний стан, не вдасться провести вчасно. Він зазначив, що вибори в ОТГ будуть оголошені найближчим часом після завершення воєнного стану.